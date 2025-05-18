В NASA обеспокоены урезанным бюджетом: это помешает отслеживать опасные астероиды

В ходе заседания комитета также обсуждалась миссия NEO Surveyor, направленная на улучшение обнаружения астероидов. В NASA назвали бюджетное предложение администрации Трампа «тощим» и «крупнейшим сокращением NASA за один год в американской истории», и предупредили, что такие сокращения могут поставить агентство «под угрозу неактуальности», что угрожает экономической и национальной безопасности США, а также мировому лидерству страны в космосе.

«Если бюджетное предложение администрации Трампа будет принято, оно рискует поставить NASA на путь неактуальности. Оно угрожает нашей экономической и национальной безопасности, отдаёт лидерство и космос США нашим противникам и ставит под угрозу нашу конкурентоспособность и положение на мировой арене. Такую стратегическую позицию я просто не могу принять», — заявила на слушаниях представитель NASA Валери Фоуши.