В NASA объяснили, почему отменили запуск на Луну ровера VIPER

Это сложная миссия, и в NASA увидели затруднения с другими проектами и программами в случае запуска лунохода VIPER. И в отмене этой миссии видят «преимущества»: удалось сохранить до четырёх других лунных коммерческих проектов, над которыми ведутся работы в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

К тому же запуск миссии VIPER — дорогостоящее дело, и если бы проект был осуществлён в 2025 году, тогда были бы потеряны средства для запуска одной из коммерческих миссий. А если бы запуск произошёл в 2026 году, то не удалось бы запустить уже две миссии программы CLPS и был бы задержан на два года старт ещё двух лунных аппаратов.