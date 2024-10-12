В NASA отвергли возможность функционирования МКС без участия России

По словам Нельсона, с 1975 года продолжается сотрудничество между двумя странами. И без «русских и американцев, работающих вместе», управлять МКС не получится.

«Я был очень рад (...) тому, насколько хорошо для наших двух стран иметь точку соприкосновения, где мы работаем сообща, и это было с 1975 года с миссией "Аполлон-Союз". Есть смысл продолжать это. Что касается МКС, это явная необходимость, потому что вы не можете управлять станцией, если у вас нет русских и американцев, работающих вместе», — подчеркнул глава NASA.