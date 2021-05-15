В NASA подсчитали, сколько времени нужно человечеству, чтобы сбить летящий на Землю астероид

По задумке, данное небесное тело должно было врезаться в Землю спустя полгода после обнаружения. Специалисты решили выяснить, достаточно ли у человечества на данный момент развиты технологии, чтобы не допустить эту катастрофу. Выводы не утешающие.

Как выяснилось, у землян нет шансов за полгода остановить падение астероида. Для этого, как выяснилось, человечеству требуются не месяцы, а годы. По подсчетам NASA, от пяти до десяти лет необходимо для того, чтобы поделить угрожающее Земле небесное тело с последующими мероприятиями для отправки его в обратную сторону. Некоторые ученые и вовсе считают, что 10 лет для этого дела минимальный срок.