В NASA признали рост шансов обнаружить жизнь на Марсе

Несмотря на то, что на данный момент жизнь на Марсе не была зафиксирована, специалист признал, что шансы на это продолжают расти. ”Чем больше мы ищем, тем больше узнаем, что все необходимые, как мы считаем, для существования жизни элементы есть или были на Марсе в прошлом”, - поделился Брайденстайн, отметив, что нескольким ранее ученым удалось обнаружить под поверхностью Марса воду в жидком виде. Помимо прочего исследователями было установлено, что на планете имеются молекулы органических веществ.

Также в NASA считают, что наиболее быстрым путем к отправке людей на Марс является использование Луны. Так, именно на единственном естественном спутнике Земли специалисты могли бы попрактиковаться в эксплуатации технологий, которые впоследствии планируется использовать на Марсе.