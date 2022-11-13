В NASA раскрыли новую трагичную теорию, почему человечество до сих пор не встретило внеземную цивилизацию

Он же мучает и многих учёных. Со своей новой теорией на этот счёт вышли исследователи NASA. Они предположили, что вся разумная жизнь просто уничтожила себя до того, как достигла достаточно сложной точки эволюции, чтобы встретиться с другими цивилизациями.

Более того, специалисты считают, что человечество большими шагами идёт в том же направлении. Они отметили, что подобная участь ждёт всех нас, если человечество не примет меры.

Ученые выдвинули опасение, согласно которому вся разумная жизнь подобная людям имеет глубоко укоренившиеся дисфункции. Они и доводят её до того, что она уничтожает себя раньше, чем выходит на межцивилизационный уровень.