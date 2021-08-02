В NASA рассказали о последствиях сбоя модуля «Наука» для МКС

Об этом сообщил Зебулон Сковилл, руководитель полетов НАСА. В своём Twitter он уточнил, что МКС развернулась на полтора оборота в одну сторону по тангажу, а после этого на пол-оборота обратно. Это составляет примерно 45 градусов. Как отмечается, это едва не привело к столкновению МКС с модулем.

Также отмечается, что для погашения двигателей «Науки» был запущены двигатели грузового корабля «Прогресс» и модуля «Звезда».