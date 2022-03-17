В NASA успешно предсказали падение астероида на Землю

Наука и технологии
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В NASA успешно предсказали падение астероида на ЗемлюИ речь ведь идёт о достаточно мелком объекте
На официальном сайте NASA появилась запись о свежем достижении организации. Космическое агентство сумело предсказать приближение и падение небольшого астероида на нашу планету.
Это стало возможным благодаря системе контроля падения космических объектов на Землю. Называется она вполне логично — Scout («Разведчик»).
Именно ей удалось обнаружить астрономическое тело, получившее название 2022 EB5. В конечном итоге оно сгорело в атмосфере Земли 11 марта 2022 года. Но перед этим система зафиксировала его и выяснила, что оно упадёт — для этого ей понадобилось всего 14 наблюдений и 40 минут времени.
Отметим, что такие небольшие астероиды достаточно часто попадают на нашу планету. Но они настолько малы, что прогнозировать точное место и время их падения довольно-таки сложно. А это значит, что Scout сможет выявлять более крупные небесные тела ещё раньше.