В NASA выразили надежду на сотрудничество с «Роскосмосом» по крайней мере до 2030 года

23:27, 26 апреля 2023
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В NASA выразили надежду на сотрудничество с «Роскосмосом» по крайней мере до 2030 годаОб этом заявил глава NASA
Глава NASA Билл Нельсон выразил надежду, что сотрудничество между возглавляемым им агентством и российской госкорпорацией «Роскосмос» по Международной космической станции продолжится вплоть до 2030 года, когда МКС сведут с орбиты.
По словам Нельсона, взаимодействие на станции «между астронавтами и космонавтами продолжается на профессиональном уровне». И отметил, что Советский Союз и США сотрудничали по проекту МКС даже в разгар холодной войны.
«Я ожидаю, что оно будет продолжаться до конца десятилетия, когда мы сведём космическую станцию с орбиты», — подчеркнул глава NASA.