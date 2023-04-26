В NASA выразили надежду на сотрудничество с «Роскосмосом» по крайней мере до 2030 года

По словам Нельсона, взаимодействие на станции «между астронавтами и космонавтами продолжается на профессиональном уровне». И отметил, что Советский Союз и США сотрудничали по проекту МКС даже в разгар холодной войны.

«Я ожидаю, что оно будет продолжаться до конца десятилетия, когда мы сведём космическую станцию с орбиты», — подчеркнул глава NASA.