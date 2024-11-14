В NASA заявили об опасениях политики Трампа… из-за Илона Маска

В дискуссии участвовали представители и Демократической, и Республиканской партий, которые участвовали в прошлых переходах власти. По словам многих из них, новая администрация Трампа может пересмотреть ключевые аспекты деятельности NASA, в том числе подход к пилотируемым космическим полётам для ускорения прогресса либо сокращения расходов.

Практически все участники — в положительном или же отрицательном ключе — согласились с тем, что едва ли не сильнее всех на ситуацию будет влиять Илон Маск, поддержавший Трампа во время предвыборной кампании и, как сообщается, консультировавший его сразу после выборов.

Особенно влияния Маска опасается бывший заместитель главы NASA Лори Гарвер, работавшая в агентстве во время правления администрации Обамы. «Для тех из вас, кому нравится то, что происходит, вероятно, всё изменится», — заявила она.

И здесь портал SpaceNews даёт ключевую характеристику Гарвер: она возглавила переходную команду Обамы в NASA после выборов 2008 года, которая конфликтовала с руководством агентства, в том числе и с возглавлявшим тогда ведомство администратором Майком Гриффином. «Я до сих пор известна как человек, который был самой разрушительной переходной командой в истории NASA», — отмечает портал, ссылаясь на саму Гарвер. Но она заявила, что больше не собирается удерживать «этот рекорд».