В наше время хакерам важнее учиться психологии, чем программированию

В эту новую эпоху, когда технологии встречаются с психологией, хакерство больше не сводится к взлому — это зловещий танец манипуляций и доверия. Социальная инженерия теперь используется в 98% всех киберугроз. Хакеры прокладывают себе путь в вашу цифровую жизнь, используя хорошо составленные электронные письма и хитро замаскированные ссылки.

Но что это — эволюция или деградация? Стали ли хакеры ленивыми или они играют в более умную игру? Фишинг, кажущийся более легким путем, требует другого мастерства — составления убедительных писем, имитации надежных источников и использования наших человеческих инстинктов.

Пока компании пытаются защититься от этого явления, вопрос решения проблемы остается открытым.