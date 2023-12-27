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Наука и технологии
22:00, 27 декабря 2023
1 мин.

В наше время хакерам важнее учиться психологии, чем программированию

Этому есть причина

Поле битвы для хакеров переместилось от строк кода к запутанным лабиринтам человеческого разума. Забудьте о голливудских ограблениях; теперь хакеры используют хитроумные стратегии, отказываясь от сложных программ в пользу хитрого искусства фишинга.

В эту новую эпоху, когда технологии встречаются с психологией, хакерство больше не сводится к взлому — это зловещий танец манипуляций и доверия. Социальная инженерия теперь используется в 98% всех киберугроз. Хакеры прокладывают себе путь в вашу цифровую жизнь, используя хорошо составленные электронные письма и хитро замаскированные ссылки.

Но что это — эволюция или деградация? Стали ли хакеры ленивыми или они играют в более умную игру? Фишинг, кажущийся более легким путем, требует другого мастерства — составления убедительных писем, имитации надежных источников и использования наших человеческих инстинктов.

Пока компании пытаются защититься от этого явления, вопрос решения проблемы остается открытым.

Источник:HackerNoon
Автор:Булат Кармак
Теги:
#взлом
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#мнение
,
#Психология
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