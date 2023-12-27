В наше время хакерам важнее учиться психологии, чем программированию

В наше время хакерам важнее учиться психологии, чем программированиюЭтому есть причина
Поле битвы для хакеров переместилось от строк кода к запутанным лабиринтам человеческого разума. Забудьте о голливудских ограблениях; теперь хакеры используют хитроумные стратегии, отказываясь от сложных программ в пользу хитрого искусства фишинга.
В эту новую эпоху, когда технологии встречаются с психологией, хакерство больше не сводится к взлому — это зловещий танец манипуляций и доверия. Социальная инженерия теперь используется в 98% всех киберугроз. Хакеры прокладывают себе путь в вашу цифровую жизнь, используя хорошо составленные электронные письма и хитро замаскированные ссылки.
Но что это — эволюция или деградация? Стали ли хакеры ленивыми или они играют в более умную игру? Фишинг, кажущийся более легким путем, требует другого мастерства — составления убедительных писем, имитации надежных источников и использования наших человеческих инстинктов.
Пока компании пытаются защититься от этого явления, вопрос решения проблемы остается открытым.