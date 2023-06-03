В НАТО признали истощение боеприпасов

По словам Столтенберга, запасы боеприпасов НАТО истощены. Поэтому нужно усилить производство и заключить как можно больше контрактов с производителями.

Разумеется, речь идёт в контексте вооружения Украины. «Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов с оборонными компаниями», — заявил генсек НАТО.