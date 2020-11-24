В НАТО разработали "ловушку" для российских хакеров

Тестирование системы планируется в рамках учений — именно там военные хакеры НАТО проверят, насколько эффективна разработанная против российских специалистов обманная тактика, сообщает Defense One. Ее суть заключается в том, чтобы заманить в специальную ловушку молодых киберофицеров армии России, находящихся в поиске способов проникновения в защищенные сети стран-участников североатлантического альянса.

В дальнейшем, определив аккаунты того, кто пытался совершить взлом, ему можно будет отправить фишинговое письмо, которое поможет в дальнейшем раскрытии методов или инструментов, используемых российской армией.

Напомним, что чуть ранее Microsoft обвинила российских хакеров в попытке сорвать Олимпиаду-2020 — по словам специалистов технологического гиганта, хакерская группировка, связанная с российским правительством, провела ряд атак как минимум 16 национальных и международных спортивных организаций.