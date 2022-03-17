В НАТО заговорили о переходе на новое поколение систем противоракетной обороны

При этом в качестве причины, почему это стоит сделать, называется падение беспилотников на территории стран-членов НАТО. Вместе с тем заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ подчеркнул, что организации необходимо интегрировать различные системы наблюдения.

Также он предложил «перейти к другому поколению архитектуры противоракетных систем в рамках НАТО».

Напомним, что ранее премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил о том, что беспилотник, упавший 11 марта в Загребе, содержал авиабомбу. Это был его ответ на более ранние уверения генсека НАТО Йенса Столтенберга в обратном.