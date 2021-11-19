В НАТО заявили о возможности перемещения американского ядерного оружия в Восточную Европу

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В НАТО заявили о возможности перемещения американского ядерного оружия в Восточную ЕвропуЕсли Германия откажется его разместить у себя
Ядерное оружие США может быть передано странам Восточной Европы, входящим в НАТО. Но в том случае, если Германия откажется размещать эти вооружения на своей территории.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.
«Конечно, Германия должна решать, будет ли размещено иностранное ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии», — подчеркнул Столнтенберг.
Источник: Известия