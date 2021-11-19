В НАТО заявили о возможности перемещения американского ядерного оружия в Восточную Европу

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.

«Конечно, Германия должна решать, будет ли размещено иностранное ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии», — подчеркнул Столнтенберг.