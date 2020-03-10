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В недрах Луны нашли остатки планеты, которая и привела к образованию спутника
Причем, сама планета была образована далеко за пределами Солнечной системы
Научное издание Science Alert опубликовало материал, в котором рассказало об исследовании профессора Университета Нью-Мексико Эрика Кано. В нем он рассказал о находке в недрах Луны остатков планеты, которая в свою очередь и привела к образованию естественного спутника Земли.
Речь идет о той самой планете, которая, согласно основной гипотезе возникновения Луны, более 4,5 млрд лет назад столкнулась с нашей планетой. Образованная в результате столкновения энергия расплавила ее, а от Земли откололся кусок, который в конечном итоге и стал Луной.
В итоге ученым удалось не только найти кусок этой планеты в недрах Луны, но также и определить, что судя по количеству тяжелых изотопов, Тейя (так была названа планета, столкнувшаяся с Землей), вероятнее всего была сформирована достаточно далеко от Солнца.