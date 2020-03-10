В недрах Луны нашли остатки планеты, которая и привела к образованию спутника

Речь идет о той самой планете, которая, согласно основной гипотезе возникновения Луны, более 4,5 млрд лет назад столкнулась с нашей планетой. Образованная в результате столкновения энергия расплавила ее, а от Земли откололся кусок, который в конечном итоге и стал Луной.

В итоге ученым удалось не только найти кусок этой планеты в недрах Луны, но также и определить, что судя по количеству тяжелых изотопов, Тейя (так была названа планета, столкнувшаяся с Землей), вероятнее всего была сформирована достаточно далеко от Солнца.