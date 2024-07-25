Наука и технологии
Опубликовано 25 июля 2024, 21:30
1 мин.

В нейросети «Шедеврум» появилась возможность создавать музыкальные клипы

А также добавлять к роликам музыку из «Яндекс Музыки»
«Яндекс» обновил нейросеть для создания изображений «Шедверум», добавив туда возможность создания музыкальных клипов
В нейросети «Шедеврум» появилась возможность создавать музыкальные клипы
© Яндекс

В Шедевруме появилась новая функция — теперь можно создавать клипы из видео, изображений и Фильтрумов, которые генерирует нейросеть YandexART. Это особенно полезно для артистов: музыканты смогут использовать приложение для создания обложек, видеошотов и роликов, что поможет им сэкономить на оформлении своих проектов. Кроме того, теперь в клипы можно добавлять отрывки треков из Яндекс Музыки.

Чтобы сделать клип в Шедевруме, достаточно выбрать несколько изображений или видео, созданных с помощью YandexART, смонтировать их в редакторе и добавить музыкальный отрывок. Длительность клипа ограничена двумя минутами.

В музыкальной библиотеке Шедеврума уже доступно более 430 тысяч треков из Яндекс Музыки, и она продолжает расширяться. Чтобы облегчить поиск подходящей композиции для ваших видео, сервис предлагает подборки по разным жанрам: поп, рэп, рок и другие.