В нейросети «Шедеврум» появилась возможность создавать музыкальные клипы

В Шедевруме появилась новая функция — теперь можно создавать клипы из видео, изображений и Фильтрумов, которые генерирует нейросеть YandexART. Это особенно полезно для артистов: музыканты смогут использовать приложение для создания обложек, видеошотов и роликов, что поможет им сэкономить на оформлении своих проектов. Кроме того, теперь в клипы можно добавлять отрывки треков из Яндекс Музыки.

Чтобы сделать клип в Шедевруме, достаточно выбрать несколько изображений или видео, созданных с помощью YandexART, смонтировать их в редакторе и добавить музыкальный отрывок. Длительность клипа ограничена двумя минутами.

В музыкальной библиотеке Шедеврума уже доступно более 430 тысяч треков из Яндекс Музыки, и она продолжает расширяться. Чтобы облегчить поиск подходящей композиции для ваших видео, сервис предлагает подборки по разным жанрам: поп, рэп, рок и другие.