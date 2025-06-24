В Нидерландах появится одна из европейских гигафабрик ИИ

Опубликовано 24 июня 2025, 20:151 мин.
В Нидерландах появится одна из европейских гигафабрик ИИВозможно, крупнейшая
Нидерланды подали заявку на вступление в инвестиционную компанию InvestAI Gigafactory, что делает возможным участие в европейском проекте по развитию гигафабрик ИИ. Цель проекта — укрепление частной инфраструктуры ИИ в ЕС и догнать США и Китай в области передовых технологий.
Голландская гигафабрика ИИ будет в 20 раз больше, чем существующие небольшие фабрики в Европе и, возможно, в мире. Инициатива получила поддержку бизнес-сообщества и научных кругов.
В состав консорциума входят Eneco, ING, ABN AMRO, Технический университет Эйндховена и другие организации.
Как отмечает портал Techzine, конкуренция в Европе жёсткая: Германия, Франция, Австрия, Чехия, Испания, Швеция и Италия также подали заявки.