В Нидерландах проверят автопилот Tesla

Агентство попросило клиентов Tesla прекратить массовые обращения, подчеркнув, что безопасность на дороге является приоритетом. Ранее производитель электромобилей в социальной сети X призвал пользователей поддержать скорейшее одобрение системы.

Ожидается, что после получения разрешения в Нидерландах другие страны Евросоюза смогут признать это решение. Затем вопрос о ратификации для всего ЕС рассмотрит Технический комитет по ранспортным средствам.

В октябре Управление безопасности движения на трассах США начало расследование в отношении 2,88 миллионов автомобилей Tesla с FSD. Причиной стали более 50 сообщений о нарушениях ПДД и ряд аварий. Ранее Илон Маск заявлял о надеждах на скорое одобрение системы в Китае.