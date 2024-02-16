В Нидерландах ввели меры по борьбе с незаконно мощными электровелосипедами

В то время как велосипедисты в США могут передвигаться на мощных устройствах, способных разгоняться до 45 километров в час, в Европе такие скорости разрешены лишь в некоторых районах, и даже там так называемым «скоростным пределом» может потребоваться страховка, регистрация, а велосипедисту в шлеме может понадобиться права на мопед.

Для всех остальных лимит скорости при вспомогательном педалировании — 25 км/ч, а мощность мотора ограничена 250 ваттами. Нидерландская полиция отметила увеличение дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов в последнее время — смертность достигла рекордного уровня в 2022 году — и что эти цифры примерно соответствуют увеличению числа электрических велосипедов и «скоростных пределов» на дорогах.

С тем, чтобы предотвратить незаконное использование мощных устройств, в регионе развернули новые станции роликовых проверок в качестве сдерживающей меры. Оборудование можно установить на обочинах дорог и использовать для определения скорости, при которой прекращается моторная поддержка.

247 роликовых проверочных станций также предусматривают возможность проверки максимальной скорости для мопедов, легких мопедов и скутеров.