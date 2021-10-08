В Nintendo признали «неисправляемой» проблему дрифта контроллеров портативной консоли Switch

Возможно, главной из них является постепенное появление дрифта в контроллерах Joy-Con. При этом не имеет значения, насколько аккуратно вы пользуетесь ими — рано или поздно каждый владелец Switch сталкивается с этим «недугом» консоли.

Так, глава отдела технологических разработок Nintendo Ко Шиота рассказал, что компания постоянно пытается улучшать джойстики своей портативной приставки.