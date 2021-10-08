В Nintendo признали «неисправляемой» проблему дрифта контроллеров портативной консоли Switch

В Nintendo признали «неисправляемой» проблему дрифта контроллеров портативной консоли SwitchНо всё равно продолжать бороться с ней
Возможно, главной из них является постепенное появление дрифта в контроллерах Joy-Con. При этом не имеет значения, насколько аккуратно вы пользуетесь ими — рано или поздно каждый владелец Switch сталкивается с этим «недугом» консоли.
Так, глава отдела технологических разработок Nintendo Ко Шиота рассказал, что компания постоянно пытается улучшать джойстики своей портативной приставки.
Например, автомобильные шины изнашиваются по мере движения автомобиля, так как они находятся в постоянном трении с землей для вращения. Исходя из этого, мы задались вопросом, как повысить долговечность, совместив её с работоспособностью? Это то, над чем мы постоянно работаем.
Например, те Joy-Con, что используются в Switch Lite 2019 года совсем не те же самые, что в оригинальном Switch 2017 года, сообщает The Verge.
Но несмотря на это, компании не удаётся побороть проблему дрифтов. И, как считает Шиота, она, в конечном итоге, так никуда и не пропадёт.