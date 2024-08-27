В Нижнем Новгороде появились «умные» точки сбора вторсырья

В Нижнем Новгороде уже 8 тысяч местных жителей начали зарабатывать на сдаче вторсырья благодаря умным аппаратам для раздельного сбора отходов, разработанным компанией «ЭкоПоинт». Эти уникальные устройства, которые работают с 2023 года, позволяют пользователям выбрать способ получения вознаграждения за сданные отходы, будь то деньги на банковскую карту или баллы для партнёрских программ. Например, за пластиковую бутылку объёмом до 2 литров можно получить до 90 копеек, а 1 кг бумаги стоит 10 рублей. Однако, как отмечает компания, многие сдают вторсырье не ради денег, а из заботы о природе.

Умные аппараты оснащены камерой, весами и искусственным интеллектом, которые позволяют точно распознавать различные виды вторсырья, включая пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки и макулатуру, с точностью более 97%. Пользователи могут легко взаимодействовать с устройствами, выбирая тип вторсырья на интерактивном экране. Аппарат также сообщает, какие предметы пригодны для переработки, с помощью цветовой маркировки: зелёный — подходит, жёлтый — нужно улучшить подготовку, а красный — не подходит.

Недавно один из таких аппаратов был установлен в вагонном депо «Горький—Московский» для сортировки мусора проводниками. Это не только повышает уровень экологической ответственности, но и помогает компании экономить на вывозе отходов. Пилотный проект покажет, насколько эффективно работать с умными устройствами, и если результаты будут хорошими, их могут установить и в других депо. «ЭкоПоинт» также планирует расширять проект и внедрять свои аппараты в других регионах, стремясь сделать раздельный сбор отходов доступным для всех.