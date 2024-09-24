В «Норникеле» разработают аккумуляторы будущего

Компания «Норникель» планирует развивать технологии для создания более эффективных аккумуляторов. В частности, речь идёт о разработке новых материалов, содержащих никель, которые можно будет использовать в натрий-ионных и твердотельных аккумуляторах. Об этом на пресс-брифинге сообщил Виталий Бусько, вице-президент по инновациям. По его словам, компания рассматривает возможность внедрения этих технологий в ближайшие 3-5 лет.

Проект по развитию батарейных технологий включает не только создание материалов для литий-ионных аккумуляторов, но и разработку новых продуктов. До 2030 года «Норникель» планирует активно работать над расширением своих возможностей в сфере альтернативных систем хранения энергии. Бусько отметил, что развитие твердотельных и натрий-ионных аккумуляторов станет ключевым направлением в ближайшие годы.

Анна Колмычевская, руководитель научных проектов, подчеркнула, что катодные материалы, которые разрабатывает «Норникель», могут применяться не только в литий-ионных, но и в более современных системах. Она отметила, что наличие большого количества никеля в этих аккумуляторах делает их важной частью стратегических планов компании.