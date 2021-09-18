Наука и технологии
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В Норвегии будут вздувать воду в океане для борьбы с ураганами

С помощью сжатого воздуха и перфорированных труб
Глобальное потепление вносит свои коррективы и в разработки технологий. На фоне этого бывший морской офицер, норвежец Олаф Холлингсетер, предложил останавливать развитие и даже формирование ураганов с помощью т.н. пузырьковой завесы. Этим займётся его компания OceanTherm.
В Норвегии будут вздувать воду в океане для борьбы с ураганами

Как пишет издание Sciencefocus, предложение заключается в охлаждении поверхности воды до 26,5 градусов по Цельсию. Такая температура не только не даёт развиваться ураганам, возникающим при столкновении горячего и холодного воздуха и толщ воды такой же температуры, но и может предотвратить их зарождение. Холлингсетер предложил за счёт сжатого воздуха подавать пузырьки холодной воды со дня моря посредством перфорированных труб, установленных на патрульных кораблях. Как отмечается, принцип «пузырьковой завесы» уже используется в Норвегии для предотвращения обледенения фьордов. Разница в том, что там используется тёплая вода.

Пока эта идея не нашла отклика в научном сообществе из-за её дороговизны и, по словам учёных, невозможности бороться с глобальным потеплением такими методами.