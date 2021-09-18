В Норвегии будут вздувать воду в океане для борьбы с ураганами

Как пишет издание Sciencefocus, предложение заключается в охлаждении поверхности воды до 26,5 градусов по Цельсию. Такая температура не только не даёт развиваться ураганам, возникающим при столкновении горячего и холодного воздуха и толщ воды такой же температуры, но и может предотвратить их зарождение. Холлингсетер предложил за счёт сжатого воздуха подавать пузырьки холодной воды со дня моря посредством перфорированных труб, установленных на патрульных кораблях. Как отмечается, принцип «пузырьковой завесы» уже используется в Норвегии для предотвращения обледенения фьордов. Разница в том, что там используется тёплая вода.

Пока эта идея не нашла отклика в научном сообществе из-за её дороговизны и, по словам учёных, невозможности бороться с глобальным потеплением такими методами.