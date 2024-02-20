По мнению Нильсена, Маск достоин премии, потому что всегда выступал за «непреклонную защиту диалога и свободы слова в постоянно поляризующемся мире». Разумеется, норвежский политик упомянул спутниковую систему Starlink, которую Маск предоставил ВСУ. Но, видимо, «забыл» упомянуть, что именно Маск стоял за отключением тарелок Starlink для ВСУ над новыми регионами России.

«Множество технологических компаний, которые Маск основал, которыми владеет или руководит, направлены на улучшение общества, расширение знаний о Земле и космосе, а также на обеспечение связи и коммуникаций на глобальном уровне, помогли сделать мир более взаимосвязанным и безопасным», – заявил Нильсен.