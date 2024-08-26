В Норвегии построили здание, которое практически не нужно отапливать даже при −45 °C

Опубликовано 26 августа 2024, 07:27
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В Норвегии построили здание, которое практически не нужно отапливать даже при −45 °CИ вправду, необычная постройка
В Норвегии, в городе Каутокейно, который расположен севернее Полярного круга и известен своими экстремально низкими температурами, построили уникальное здание, которое практически не нуждается в отоплении даже при -45 °C.
Проект разработала архитектурная студия Snøhetta в сотрудничестве с 70°N arkitektur и Йоаром Нанго.
Здание под названием Čoarvemátta, что в переводе с саамского означает «рог» и «корень», символизирует силу и устойчивость.
Оно служит культурно-образовательным центром и включает в себя Саамский национальный театр Beaivváš, а также Саамскую высшую школу и школу оленеводства.
Основная конструкция выполнена из дерева и соответствует стандартам пассивного дома, что означает высокую степень теплоизоляции и герметичности.
Это позволяет зданию поддерживать стабильную температуру с минимальным использованием отопления и охлаждения. Кроме того, система геотермального отопления с 40 геотермальными скважинами обеспечивает 90% энергопотребностей здания.