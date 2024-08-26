В Норвегии построили здание, которое практически не нужно отапливать даже при −45 °C

Проект разработала архитектурная студия Snøhetta в сотрудничестве с 70°N arkitektur и Йоаром Нанго.

Здание под названием Čoarvemátta, что в переводе с саамского означает «рог» и «корень», символизирует силу и устойчивость.

Оно служит культурно-образовательным центром и включает в себя Саамский национальный театр Beaivváš, а также Саамскую высшую школу и школу оленеводства.