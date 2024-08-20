В Норвегии разработали виртуального инструктора для обучения вождению

Эта система позволяет обучаться вождению в полномасштабном автомобильном симуляторе под руководством виртуального инструктора. Инструктор на основе ИИ способен объективно оценивать навыки ученика и предоставлять ему персональные рекомендации в режиме реального времени.

Виртуальный инструктор лишен предвзятости, часто встречающейся у реальных людей, и может фокусироваться исключительно на навыках вождения ученика. Исследования показывают, что ИИ-инструкторы не уступают людям-инструкторам в точности оценки навыков вождения, отметили разработчики.

Система обучения на базе ИИ основана на 477 сценариях, охватывающих различные дорожные ситуации, включая обгоны, городское движение с перекрестками и светофорами, а также проезд круговых развязок. В ходе исследования 21 ученик и 7 инструкторов автошколы приняли участие в обучающих сессиях на симуляторе. Результаты показали высокую точность оценок виртуального инструктора, сопоставимую с оценками реальных специалистов.

По мнению исследователей, использование ИИ в обучении вождению позволит повысить его эффективность и стандартизировать процесс. В симуляторе можно безопасно отработать сложные и опасные ситуации, невозможные для тренировки на реальной дороге.

Кроме того, виртуальная среда позволяет персонализировать обучение, подбирая сценарии, требующие дополнительной практики для конкретного ученика. Также ИИ-инструктор может адаптировать подачу информации к индивидуальному стилю обучения.

Исследователи отмечают, что традиционное обучение не позволяет реализовать все преимущества виртуальных симуляторов. Использование ИИ-инструкторов может сделать процесс обучения более доступным за счет снижения временных и финансовых затрат.

Разработанная система основана на сочетании правил и искусственного интеллекта. Правила используются для оценки действий ученика, а ИИ помогает объяснить, почему та или иная ситуация требует определенного решения.

Исследование показало высокую эффективность ИИ-инструктора в оценке навыков вождения, сравнимую с профессиональными инструкторами. Однако внедрение данной технологии требует изменений в законодательстве, которое пока ограничивает использование симуляторов в процессе обучения вождению.