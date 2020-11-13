В новеньком iPhone 12 Pro Max сохранился недостаток камеры предшественника

Таким образом, если пользователь захочет сделать фото при недостаточном освещении, iPhone 12 Pro Max использует стандартную камеру, а не телеобъектив с 2,5-кратным увеличением, сообщает GSMArena. Выходит, что Apple так и не научила работать данный модуль камеры в “Ночном режиме”, что явно расстроит многих потенциальных покупателей iPhone в 2020 году.

Напомним, что iPhone 12 Pro Max прямо сейчас в России можно купить от 109,990 рублей за версию на 128 ГБ. Отличительной особенностью устройства от прочих смартфонов линейки является наличие LIDAR для распознавания объектов в пространстве.