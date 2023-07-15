В Новгороде нашли печать сподвижника Александра Невского

Исследователи из Института археологии РАН обнаружили в одном из раскопов к северу от Георгиевского собора Юрьева монастыря свинцовую вислую печать архиепископа Спиридона, управлявшего Новгородской епархией в том числе и во время татаро-монгольского нашествия на Русь.

Находка обнаружена выше слоев XIII века, но в неоднократно горевшей деревянной постройке, находившейся на одном и том же месте два-три столетия подряд. На одной стороне печати размещена надпись в пять строк с именем и титулом Спиридона, на другой стороне — изображение Богородицы Знамение. Сделал его, считают исследователи, незаурядный художник: композиция отличается свободой построения, изяществом пропорций фигуры Богоматери с воздетыми руками, четкими и уверенными деталировками одежд.

Остальные четыре известные ученым печати Спиридона сильно проигрывают в качестве найденной, что, по мнению, ученых объясняется тем, что они были изготовлены после нее — в период сильного художественного и ремесленного упадка, связанного с военными вторжениями на Русь. Кроме того, сторона одной из них изготовлена по той же матрице с именем Спиридона, а на другой также изображена Богородица — но гораздо хуже прорисованным.

Архиепископ Спиридон был избран на Новгородскую кафедру из монахов Юрьева монастыря в 1229 году и возглавлял паству в течение двадцати лет. Он был одним из современников и сподвижников князя Александра Невского и участвовал в отпевании и погребении его брата — Федора Ярославича — и матери.