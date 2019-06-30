В Новой Москве планируют построить более трёх десятков станций метро

Московские власти планируют построить в Новой Москве до 2035 года 72 километра линий метро, 33 станции и четыре электродепо. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

Речь идёт о Троицком и Новомосковском округах. Жидкин заявил: «В 2016 году в ТиНАО введены в эксплуатацию две первые станции — “Румянцево” и “Саларьево” Сокольнической линии. В 2018 году открыты две станции метро: “Рассказовка” и “Говорово” Калининско-Солнцевской линии. В 2019 году заработали станции “Филатов Луг”, “Прокшино”, “Ольховая” и “Коммунарка” красной ветки. Они изменили транспортную ситуацию в лучшую сторону. Теперь от центра Москвы до Коммунарки можно доехать за 40 минут. С открытием новых станций красной линии снизилась нагрузка на станцию метро “Саларьево».

Помимо этого, к 2023 году планируют построить участок Коммунарской линии. На нем будут располагаться станции «Коммунарка», «Мамыри», «Славянский мир», «Улица Генерала Тюленева», «Университет дружбы народов», «Улица Новаторов» (с пересадкой на Большую кольцевую линию), «Улица Строителей», «Академическая» (с пересадкой на Калужско-Рижскую ветку) и «Севастопольский проспект» (с пересадкой на МЦК).

В перспективе рассматривается возможность продления Коммунарской линии до станции «Нижегородская» Кожуховской линии. Это позволит сформировать новый скоростной диаметр Троицк — Некрасовка.