В Новосибирске анимешников приняли за сходку ЛГБТ и избили

Наука и технологии
Сегодня в 19:05
В Новосибирске анимешников приняли за сходку ЛГБТ и избилиНападавших не поймали
В Новосибирске произошёл инцидент между представителями интернет-субкультуры и неизвестными ультраправыми. Неизвестные приняли любителей косплеев за сторонников ЛГБТ и избили.
Как сообщается, всё началось с собрания любителей одеваться как в сериалах аниме. По словам пострадавших, к ним подошли молодые люди в масках и начали задавать провокационные вопросы, выясняя их отношение и принадлежность к ЛГБТ. После того, ка пострадавшие попытались уйти, «скинхеды» начали их избивать. Отмечается, что нападавшие всё записывали на видео.
Как прокомментировали ситуацию в полиции Новосибирска, идёт проверка, но заявлений об избиении не поступало.