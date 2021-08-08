В Новосибирске анимешников приняли за сходку ЛГБТ и избили

Как сообщается, всё началось с собрания любителей одеваться как в сериалах аниме. По словам пострадавших, к ним подошли молодые люди в масках и начали задавать провокационные вопросы, выясняя их отношение и принадлежность к ЛГБТ. После того, ка пострадавшие попытались уйти, «скинхеды» начали их избивать. Отмечается, что нападавшие всё записывали на видео.

Как прокомментировали ситуацию в полиции Новосибирска, идёт проверка, но заявлений об избиении не поступало.