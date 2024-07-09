В Новосибирске будут обучать специалистов по цифровым двойникам

Новосибирский государственный университет (НГУ) и Росатом запустили первую магистерскую программу по обучению специалистов в сфере цифровых двойников. Студенты смогут освоить IT-дисциплины с помощью технологий, используемых в госкорпорации. Программа «Цифровые двойники и научный инжиниринг» на механико-математическом факультете направлена на подготовку специалистов для создания нового инженерного программного обеспечения, которое будет использоваться для построения цифровых двойников сложных технологических процессов и объектов.

Цифровые двойники — это виртуальные модели, которые точно воспроизводят форму и действия оригинала и синхронизированы с ним. Они необходимы для моделирования ситуаций с реальным объектом при различных условиях. Такой подход позволяет экономить время и средства при работе с дорогостоящим оборудованием и избегать потенциального вреда для людей и окружающей среды.

Руководитель программы Рустам Мулляджанов отметил, что студенты получат самые актуальные знания от индустриального партнёра и смогут работать с передовыми технологиями. Цифровые двойники востребованы в энергетике, химических технологиях, авиации, биомедицине и других сферах. Программа рассчитана на 30 студентов ежегодно, и это первый такой проект НГУ совместно с Росатомом.