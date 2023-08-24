В Новосибирске испытали универсальный хирургический стол

В Новосибирске разработали универсальный операционный стол, который успешно прошёл доклинические испытания. Этот стол может адаптироваться под различные виды операций, что делает его уникальным и полезным инструментом в медицине. Инженеры из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), сотрудничают с Новосибирским НИИ травматологии и ортопедии для создания этого стола, который может значительно улучшить ход хирургических операций.

Разработка этого стола осуществляется в рамках федерального проекта «Приоритет-2030». Макет стола уже создан, и он состоит в основном из отечественных комплектующих. Доклинические испытания были успешно завершены, и теперь идёт работа по коммерциализации проекта. Цель — найти партнёров для начала массового производства этого инновационного стола, так как для получения официального разрешения на его использование необходимо сертифицировать как сам стол, так и его производство.

Разработчики подчёркивают, что такой универсальный операционный стол — это сложная инженерная задача. Он оборудован современными узлами, включая электромеханическое управление, и может быть адаптирован под разные виды операций, включая гинекологию и урологию. Этот стол обещает стать более доступным вариантом для медицинских учреждений по сравнению с зарубежными аналогами, что может привести к улучшению качества медицинской помощи.