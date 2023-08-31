В Новосибирске испытают опоры синхротрона СКИФ

Исследователи из Новосибирска разработали специальный стенд для проверки надёжности и стабильности опорных конструкций, на которых будет установлена магнитная система синхротрона СКИФ. Эти опоры важны для правильной работы системы и параметров заряженных частиц внутри.

Сотрудники Института ядерной физики имени Г. И. Будкера (ИЯФ), совместно с экспертами из других институтов разработали измерительный стенд, который позволяет провести проверки опор. Этот стенд основан на оборудовании других институтов и позволяет измерить резонансные частоты опор.

Опоры, называемые гирдерами, будут нести магнитные элементы синхротрона. Это длинные и прочные структуры, которые необходимо устанавливать с высокой точностью, чтобы достичь нужных параметров работы. Этот стенд поможет убедиться в стабильности и надёжности опор при различных воздействиях, включая вибрацию. Результаты проверок помогут улучшить параметры пучка заряженных частиц и сделать работу системы более эффективной.

Этот проект важен для правильной работы синхротрона СКИФ, который является уникальным источником синхротронного излучения. Он позволит ускорять частицы по кольцу в вакууме почти со скоростью света, исследовать их свойства и проводить различные исследования. Планируется, что работа на установке начнётся в начале 2025 года.