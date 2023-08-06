В Новосибирске начнут делать муку из насекомых

В 2025 году «Энтопротеин», фирма из Новосибирска, которая базируется на «Сколково», собирается начать большое производство белковой муки и кормов из сверчков.

Евгений Демидов, глава «Энтопротеина», рассказал, что компания разработала уникальную методику выращивания сверчков, которая пока не имеет аналогов в России. Этот метод основан на специальных температурных и влажностных условиях, а также специальном корме для сверчков, которые увеличивают их производительность.

Демидов подчеркнул, что подобное производство обещает быть очень успешным. Сельское хозяйство не может удовлетворить растущий спрос на пищу, а насекомые могут стать замечательной альтернативой белку в пищевой промышленности. И самое главное — производство абсолютно экологичное.

Такая продукция пользуется высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом. Мука из сверчков, которая помимо белка, содержит аминокислоты, витамин В12 и железо, в мировой рознице стоит до €100 за килограмм.