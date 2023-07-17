В Новосибирске нашли «безопасный» вирус для борьбы с кишечными инфекциями

В Новосибирске учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали бактериофаг, который может быть использован для борьбы с опасными бактериями, называемыми аэромонадами. Аэромонады — это вредоносные бактерии, способные вызывать острые инфекции кишечника и раны. Исследование проводилось в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Аэромонады являются грамотрицательными палочками, которые широко распространены в воде и могут быть найдены в продуктах питания, особенно в морепродуктах. Они могут вызывать воспаление мочевыводящих путей, пищевые инфекции и инфекции ран. Они также могут серьёзно повредить рыбные хозяйства, особенно породы лососей. Аэромонады обладают устойчивостью к некоторым антибиотикам, поэтому поиск альтернативных методов лечения, таких как фаготерапия, становится все более актуальным.

Учёные изолировали и изучили новый вирус, называемый бактериофагом A. popoffii, AerP_220, который может эффективно уничтожать аэромонады. Этот бактериофаг обладает геномом из двухцепочечной ДНК и не содержит генов, ответственных за устойчивость к антибиотикам или выработку токсинов. Он представляет интерес не только с практической точки зрения, но и для фундаментальных исследований в области молекулярной биологии.