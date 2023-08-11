В Новосибирске научились искать угнанные с помощью глушилок машины

В России разработали систему для отыскания угнанных автомобилей с помощью технологии, способной подавлять сигналы. Об этом рассказал Андрей Жуков, глава компании «Суррус».

Для этих новых устройств было создано специальное программное обеспечение, которое позволяет владельцам определить приблизительное местоположение своего автомобиля с установленной системой. Поисковая технология использует два типа маяков. Первый работает в движении и показывает область, в которой находится машина (радиус от 200 метров до 5 км). Второй использует радиосигналы для точного определения местоположения.

Андрей Жуков отметил, что устройства «Суррус» значительно компактнее зарубежных аналогов. Он привёл пример чешского устройства, которое, несмотря на схожий принцип работы, гораздо более громоздкое. По словам Жукова, в реальных условиях уже было более 300 успешных поисков автомобилей, включая случай угона, когда машину удалось вернуть из Алматы, несмотря на то, что её угнали в Новосибирске.