В Новосибирске запустят производство мини-компьютеров

В Новосибирске скоро начнут производство одноплатных компьютеров, которые будут использовать отечественные электронные компоненты. Это будет первый проект такого рода в Сибири. По словам главы компании «Элрон» Ивана Лебедева, использование отечественных деталей сделает эти компьютеры альтернативой импортным.

Разработчики уверены, что эти компьютеры найдут применение в различных отраслях, включая вычислительную технику, станкостроение и промышленность. Первоначально планируется выпускать несколько сотен устройств в год, но уже на второй год объем производства может увеличиться до нескольких тысяч.

Для запуска производства потребуется инвестиция от 50 до 100 миллионов рублей, которые будут направлены на приобретение автоматизированных линий производства. Компания «Элрон» является резидентом научно-технологических технопарков в Новосибирске и «Сколково», а её учредителями выступают Иван Лебедев, Алексей Христолюбов и Ольга Пантелеева.