В новых Apple Watch можно будет переключать цвет ремешка прямо с часов

Купертиновцы даже оформили патент на своё изобретение, который описывает ремешок, оснащённый электрохромными функциями. При этом приложенное напряжение будет изменять цвет ремешка.

Сообщается, что сам ремешок может быть изготовлен из ткани, сплетённой с нитями, включающими электрохромную функцию, а одна или несколько нитей могут иметь проводник, который и будет менять цвет в ответ на напряжение, подаваемое на него.