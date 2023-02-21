В новых Apple Watch можно будет переключать цвет ремешка прямо с часов

В новых Apple Watch можно будет переключать цвет ремешка прямо с часовА вот это уже интересно
Компания Apple разработала новую технологию, которая позволит регулировать цвет ремешка, что лишит пользователей необходимости менять его на новый.
Фото: MacRumors
Купертиновцы даже оформили патент на своё изобретение, который описывает ремешок, оснащённый электрохромными функциями. При этом приложенное напряжение будет изменять цвет ремешка.
Сообщается, что сам ремешок может быть изготовлен из ткани, сплетённой с нитями, включающими электрохромную функцию, а одна или несколько нитей могут иметь проводник, который и будет менять цвет в ответ на напряжение, подаваемое на него.
AppleInsier
Ожидается, что изменять цвет или паттерн ремешка можно будет непосредственно со смарт-часов Apple Watch.
Патент принадлежит четырём изобретателям, включая Чжэнью Ли, Чиа Чи Ву и Цилян Сю, которые ранее работали над созданием сенсорных тканей для будущего HomePod.