Наука и технологии
22:51, 21 февраля 2023
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В новых Apple Watch можно будет переключать цвет ремешка прямо с часов

А вот это уже интересно

Компания Apple разработала новую технологию, которая позволит регулировать цвет ремешка, что лишит пользователей необходимости менять его на новый.

В новых Apple Watch можно будет переключать цвет ремешка прямо с часов

Фото: MacRumors

Купертиновцы даже оформили патент на своё изобретение, который описывает ремешок, оснащённый электрохромными функциями. При этом приложенное напряжение будет изменять цвет ремешка.

Сообщается, что сам ремешок может быть изготовлен из ткани, сплетённой с нитями, включающими электрохромную функцию, а одна или несколько нитей могут иметь проводник, который и будет менять цвет в ответ на напряжение, подаваемое на него.

В новых Apple Watch можно будет переключать цвет ремешка прямо с часов

AppleInsier

Ожидается, что изменять цвет или паттерн ремешка можно будет непосредственно со смарт-часов Apple Watch.

Патент принадлежит четырём изобретателям, включая Чжэнью Ли, Чиа Чи Ву и Цилян Сю, которые ранее работали над созданием сенсорных тканей для будущего HomePod.

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