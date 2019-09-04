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В новых Apple Watch появится "школьный режим"

Теперь “умные” часы не будут отвлекать от учебы
Apple Watch, как и любое другое современное устройство, имеют режим “Не беспокоить”, который блокирует уведомления о входящих сообщениях и звонках на “умных” часах. Однако, если верить последним данным, носимое устройство от Apple может получить более проработанную версию режима “Не беспокоить” под названием “Schooltime Mode”.

Согласно отчету MacRumors, “Schooltime Mode” будет очень похож на то, каким сейчас является режим “Не беспокоить” в том плане, что он будет способен блокировать уведомления, но помимо этого новый режим также заблокирует доступ пользователю к приложениям и “умным” функциям часов, что превратит Apple Watch в обыкновенные часы, которые показывают только лишь время. По крайней мере в тот момент, пока пользователь находится в школе.

Вероятнее всего, новая функция призвана расширить аудиторию “умных” часов от Apple, показав тем самым родителям, что они могут не беспокоиться о концентрации своих детей во время учебы из-за наличия у них Apple Watch. Скорее всего, новая функция будет доступна на новом поколении устройства, которое вполне возможно покажут в рамках презентации 10 сентября. Напомним, что мероприятие, которое состоится в зале имени Стива Джобса, в первую очередь будет сконцентрировано на анонсе нового поколения iPhone.

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