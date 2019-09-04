В новых Apple Watch появится "школьный режим"

Согласно отчету MacRumors, “Schooltime Mode” будет очень похож на то, каким сейчас является режим “Не беспокоить” в том плане, что он будет способен блокировать уведомления, но помимо этого новый режим также заблокирует доступ пользователю к приложениям и “умным” функциям часов, что превратит Apple Watch в обыкновенные часы, которые показывают только лишь время. По крайней мере в тот момент, пока пользователь находится в школе.

Вероятнее всего, новая функция призвана расширить аудиторию “умных” часов от Apple, показав тем самым родителям, что они могут не беспокоиться о концентрации своих детей во время учебы из-за наличия у них Apple Watch. Скорее всего, новая функция будет доступна на новом поколении устройства, которое вполне возможно покажут в рамках презентации 10 сентября. Напомним, что мероприятие, которое состоится в зале имени Стива Джобса, в первую очередь будет сконцентрировано на анонсе нового поколения iPhone.