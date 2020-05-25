В новых беспроводных наушниках Apple появится датчик, часто используемый в современных смартфонах

По крайней мере, именно об этом написал популярный интернет-ресурс DigiTimes — по словам издания, новинка от Apple для этих целей уже сделала заказ у тайваньской фирмы ASE technology. Более того, партнер американской компании, якобы, уже начал закупать под это дело специальное оборудование.

К сожалению, никакой информации о том, для чего именно подобные датчики могут интегрировать в AirPods, сказано не было. Вероятнее всего, они будут отвечать за какие-то неизвестные биометрические функции (возможно, определение частоты сердечных сокращений или еще чего-то). Пока что с какой-никакой уверенностью можно лишь сказать, что новые беспроводные наушники Apple c датчиком освещенности могут выйти в течение ближайших двух лет.