В новых моделях LADA установят ОС «Аврора»

На Петербургском международном экономическом форуме заключили важное соглашение: компания «АвтоВАЗ», ИТЭЛМА и «Ростелеком» договорились об установке операционной системы «Аврора» в автомобили LADA. Эта операционная система будет разработана и применена для различных функций в машинах, включая мультимедийные возможности, автопилотирование и подключённые системы.

Соглашение предусматривает сотрудничество в разработке, тестировании и внедрении «Авроры», а также её дальнейшее развитие. Важной частью этой работы станет использование современных технологий, таких как искусственный интеллект и анализ больших данных, для улучшения продукции «АвтоВАЗ» и создания новых цифровых продуктов под маркой LADA.

Это соглашение не только укрепит позиции LADA на рынке, но и способствует развитию цифровой экосистемы бренда. Создание цифровых продуктов, объединённых в единую систему, позволит более эффективно использовать возможности машин и улучшит опыт владельцев автомобилей.