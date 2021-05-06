Наука и технологии
Сегодня в 07:03
В новых смартфонах Apple может появиться защита от посторонних глаз
Это выяснилось из недавнего патента компании
В новых смартфонах Apple может появиться защита от посторонних глаз. Об этом стало известно благодаря информации в патенте, который в марте получила компания. В нем описывается уникальный метод прятать данные с дисплея устройства от других людей.
Согласно опубликованным данным, Apple реализовала программную функцию, которая работает на основе информации, полученной от Face ID. Принцип работы заключается в имитировании применении поляризационных пленок. Таким образом посмотреть, что происходит на экране, сможет только пользователь, который взаимодействует со смартфоном, в то время как для других людей информация на нем будет транслироваться иначе. В частности, они будут видеть искаженные фото или же набор бессмысленного текста.
Отметим, что на данный момент это лишь патент, а потому неизвестно, когда именно Apple намерена выпустить устройство с поддержкой данной функции.