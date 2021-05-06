В новых смартфонах Apple может появиться защита от посторонних глаз

Согласно опубликованным данным, Apple реализовала программную функцию, которая работает на основе информации, полученной от Face ID. Принцип работы заключается в имитировании применении поляризационных пленок. Таким образом посмотреть, что происходит на экране, сможет только пользователь, который взаимодействует со смартфоном, в то время как для других людей информация на нем будет транслироваться иначе. В частности, они будут видеть искаженные фото или же набор бессмысленного текста.