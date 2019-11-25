В новых "умных" часах Huawei появится долгожданная многими функция

Но стоит отметить, что данная функция все еще не была официально подтверждена. При этом также не до конца ясно, как именно будет реализовано нововведение — вполне вероятно, что Honor Watch Magic 2 обзаведутся поддержкой технологии eSIM. Что же по внешнему виду устройства, то новое поколение “умных” часов очень похоже на актуальную модель, но различия все же есть. Так, безель новинки выполнен почти вровень с экраном, в то время как в оригинальных Watch Magic он все же возвышается над дисплеем.