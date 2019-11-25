Наука и технологии
Вчера 21:56
В новых "умных" часах Huawei появится долгожданная многими функция
Все больше носимых устройств получают поддержку голосовых звонков
Новое поколение “умных” часов Honor Watch Magic 2 представят лишь завтра, в рамках специального мероприятия, но в сети уже сейчас появился официальный постер новинки. И судя по нему, устройство наконец-то получит столь долгожданную многими пользователями функцию — возможность совершать и принимать голосовые звонки.
Но стоит отметить, что данная функция все еще не была официально подтверждена. При этом также не до конца ясно, как именно будет реализовано нововведение — вполне вероятно, что Honor Watch Magic 2 обзаведутся поддержкой технологии eSIM. Что же по внешнему виду устройства, то новое поколение “умных” часов очень похоже на актуальную модель, но различия все же есть. Так, безель новинки выполнен почти вровень с экраном, в то время как в оригинальных Watch Magic он все же возвышается над дисплеем.
Цена устройства все еще остается неизвестной. Но если компания установит правильный ценник на Honor Watch Magic 2, то нет сомнений в том, что “умные” часы станут хитом продаж.