Наука и технологии
Сегодня 10:30
В ноябре на Землю может упасть астероид
А именно 2 числа
Стало известно, что уже в начале ноября, а именно 2 числа, на Землю может упасть астероид. Такой прогноз озвучил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон, отметив при этом, что размеры небесного тела соответствуют холодильнику.
”Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час”, - поделился ученый, добавив, что предполагаемой датой столкновения астероида с Землей является 2 ноября.
В то же время, небесное тело, по словам ученого, не навредит планете, даже если упадет на нее, так как его размеры, как было сказано ранее, небольшие. Известно, что астероид 2018 VP1 принадлежит к группе “Аполлонов”. Для космических объектов этой группы характерна траектория полетов, пересекающая земную орбиту.