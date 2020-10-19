В ноябре на Землю может упасть астероид

”Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час”, - поделился ученый, добавив, что предполагаемой датой столкновения астероида с Землей является 2 ноября.

В то же время, небесное тело, по словам ученого, не навредит планете, даже если упадет на нее, так как его размеры, как было сказано ранее, небольшие. Известно, что астероид 2018 VP1 принадлежит к группе “Аполлонов”. Для космических объектов этой группы характерна траектория полетов, пересекающая земную орбиту.