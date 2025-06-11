В Nvidia назвали Великобританию идеальным местом для стремительного развития ИИ

По мнению главы Nvidia, в Великобритании сосредоточены одни из самых сильных сообществ в области компьютерных наук, лучшие университеты и передовые стартапы. Среди них он выделил DeepMind, Wayve, Synthesia и ElevenLabs. Кроме того, страна входит в тройку мировых лидеров по объему венчурных инвестиций в ИИ.

Тем не менее, несмотря на сильную теоретическую и предпринимательскую базу, Великобритании не хватает мощностей для вычислений. Именно поэтому правительство объявило о намерении увеличить производительность национальных ИИ-систем в 20 раз. На эти цели выделен дополнительный 1 миллиард фунтов.

Хуанг подчеркнул, что невозможно развивать машинное обучение без соответствующих вычислительных ресурсов. Он считает, что появление ИИ-суперкомпьютеров на территории Великобритании привлечет новые стартапы и даст толчок развитию всей экосистемы.