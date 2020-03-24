В Нью-Йорке испытают лекарство от малярии для лечения коронавируса

Известно, что в ходе клинических испытаний, которые, к слову, должны начаться уже сегодня, будут рассматриваться сразу несколько лекарств для лечения коронавируса, однако исключительную надежду президент США Дональд Трамп возлагает на препарат от малярии. Речь о хлорохине, который, по словам Трампа, помог больному, находящемуся в критическом состоянии.

В подтверждении эффективности противомалярийного препарата президент США также обратил внимание на относительно благополучную эпидемиологическую ситуацию в Африке. По его словам, в Африке хлорохин имеет массовое применение. Кроме того, стоит отметить, что положительное действие хлорохина было также подтверждено в терапии острого респираторного синдрома, спровоцированного SARS-CoV.