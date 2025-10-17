В Нью-Йорке одобрили линию электропередачи для завода Micron

Опубликовано 17 октября 2025, 23:201 мин.
В Нью-Йорке одобрили линию электропередачи для завода MicronПроект стоимостью $100 млрд создаст тысячи рабочих мест
Власти штата Нью-Йорк утвердили проект подземной линии электропередачи для будущего завода Micron Technology. Линия напряжением 345 киловольт соединит существующую подстанцию в городе Клэй с площадкой строительства полупроводникового производства в округе Онондага.
Это решение стало важным этапом реализации инвестиционного проекта стоимостью 100 миллиардов долларов — крупнейшего частного вложения в истории штата. Строительство завода планируется в рамках соглашения 2022 года между компанией и властями Нью-Йорка.
Проект предусматривает создание более 50 тысяч рабочих мест в течение следующих двадцати лет. Непосредственно на предприятии Micron будут трудиться около 9 тысяч сотрудников.
Комиссия по коммунальным услугам также одобрила экологические и строительные планы первой фазы проекта. В них входит расширение подстанции Клэй и монтаж оборудования для подключения к энергосистеме завода.
Новое производство должно обеспечить выпуск четверти всех американских полупроводников к 2030 году.