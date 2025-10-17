В Нью-Йорке одобрили линию электропередачи для завода Micron

Это решение стало важным этапом реализации инвестиционного проекта стоимостью 100 миллиардов долларов — крупнейшего частного вложения в истории штата. Строительство завода планируется в рамках соглашения 2022 года между компанией и властями Нью-Йорка.

Проект предусматривает создание более 50 тысяч рабочих мест в течение следующих двадцати лет. Непосредственно на предприятии Micron будут трудиться около 9 тысяч сотрудников.

Комиссия по коммунальным услугам также одобрила экологические и строительные планы первой фазы проекта. В них входит расширение подстанции Клэй и монтаж оборудования для подключения к энергосистеме завода.

Новое производство должно обеспечить выпуск четверти всех американских полупроводников к 2030 году.