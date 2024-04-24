В Нью Йорке парковка станет гигантской солнечной электростанцией

Половина оставшейся электроэнергии пойдет на нужды близлежащих районов, снижая счета за электричество малообеспеченным семьям в течение 25 лет. Проект также предусматривает хранилище энергии ёмкостью 7,5 МВт, чтобы обеспечивать стабильную подачу электричества в часы пик.

Строительство разделено на два этапа. Первый, завершающийся к марту 2025, обеспечит электропитанием сам аэропорт. Второй этап, до апреля 2026, подключит электростанцию к городской сети и начнет поставки электроэнергии в дома жителей.