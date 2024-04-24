В Нью Йорке парковка станет гигантской солнечной электростанцией

Опубликовано 24 апреля 2024, 22:26
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В Нью Йорке парковка станет гигантской солнечной электростанциейОна будет вырабатывать 12 МВт энергии
В аэропорту имени Кеннеди началось строительство крупнейшей в штате Нью-Йорк солнечной электростанции. Она займёт парковку № 9, при этом парковочные места сохранятся. Площадь солнечных панелей составит 21 акр. Электростанция будет вырабатывать 12 МВт электроэнергии, чего хватит, чтобы полностью обеспечить электропитанием систему AirTrain в аэропорту JFK.
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Половина оставшейся электроэнергии пойдет на нужды близлежащих районов, снижая счета за электричество малообеспеченным семьям в течение 25 лет. Проект также предусматривает хранилище энергии ёмкостью 7,5 МВт, чтобы обеспечивать стабильную подачу электричества в часы пик.
Строительство разделено на два этапа. Первый, завершающийся к марту 2025, обеспечит электропитанием сам аэропорт. Второй этап, до апреля 2026, подключит электростанцию к городской сети и начнет поставки электроэнергии в дома жителей.