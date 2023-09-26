В Нью-Йорке представили робота-патрульного без рук и ног

Некоторое время робот будет проходить что-то вроде адаптации: сформирует собственную карту патрулирования и не будет участвовать в работе полицейских. Когда машина выйдет на полноценную работу, будет не более чем подспорьем для патрульных: K5 не может ни задержать нарушителя, поскольку не имеет ни рук, ни ног, ни озвучить какую-либо команду за неимением динамиков.

Вес робота — 190 кг, машина оснащена четырьмя видеокамерами, но без записи звука, также робот не имеет системы распознавания лиц. Ведёт ли робот-патрульный трансляцию в реальном времени, неизвестно. Правозащитники уже назвали K5 «мусорным баком на колёсах», впрочем робот может помочь очевидцам преступления вызвать полицию на месте, а не бежать до ближайшей телефонной будки или полицейского участка, так как оснащён кнопкой вызова патрульных.

Стоимость аренды K5 администрацией Нью-Йорка — $9 в час, что значительно меньше стандартной оплаты людям.